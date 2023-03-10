РФ задля дискредитації ЗСУ обстріляла Олешки – Генштаб

Березень, 10 в 6:41

Російські війська обстріляли з мінометів Олешки, що на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Про це 10 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, росіяни вже вкотре вчиняють злочинні дії, щоб дискредитувати Сили оборони України.

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Нагадаємо, що 14 лютого російські окупаційні війська задля дискредитації ЗСУ обстріляли Чаплинку в Херсонській області.

Натомість люди, які стали свідками обстрілу, стверджують, що ракети летіли з південного напрямку, очевидно, з Криму.

Тим часом у Рубіжному Луганської області окупанти, прикриваючись мирним жителями, розміщують особовий склад у житлових кварталах.

Військовослужбовці окупаційних військ, зазначають у Генштабі ЗСУ, розселяються на першому та другому поверхах, а вищі поверхи залишають для проживання цивільних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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