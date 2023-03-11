KRAKEN показав знищення двох веж спостереження у Брянській та Курській областях РФ

Березень, 11 в 19:10

Силами протитанкової групи спецпідрозділу KRAKEN знищено дві автономні вежі спостереження Муром у Брянській та Курській областях.

Про це повідомив спецпідрозділ KRAKEN у Telegram.

– Мінус дві вежі спостереження у Росії, – йдеться у повідомленні.

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В опублікованому спецпідрозділом відео зазначається, що ці автономні вежі давали змогу ворогу спостерігати за нашою територію на відстані 15 км протягом 24/7.

– Реагує на будь-який рух на нашій території та корегує ворожу артилерію, виконує супровід ворожих ДРГ та блокує діяльність Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на початку березня у Брянській області українські військові знищили автономну вежу спостереження Гренадер, за допомогою якого російські загарбники мали можливість оглядати частину прикордонної території України.

До речі, у окупованому селищі Мангуш, що поблизу Маріуполя, цієї ночі сталася “бавовна”. У результаті цього близько 20 загарбників ліквідовано, ще 7 отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 381-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрін з відео