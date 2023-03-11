Март, 11 в 18:37

Страна-агрессор Россия еще имеет на вооружении более 12 тыс. танков. Однако далеко не все они находятся в рабочем состоянии.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДOM.

– Согласно открытым источникам, Россия имеет сейчас 12 566 танков. Но потенциально она может использовать, мягко говоря, не все танки, незначительную часть этих танков, – отметил эксперт.

Грабский объяснил, что значительное количество российских танков еще нужно ремонтировать, чтобы привести в боеспособное состояние. Однако западные санкции против РФ и запрет на импорт деталей делают свое дело.

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К примеру, Россия использует много импортных станков для восстановления техники. Эти станки также нуждаются в ремонте и техобслуживании, а без западных деталей это не так легко сделать.

– Этих запчастей нет, поэтому говорить о качественном и количественном наращивании боевых возможностей военно-промышленного комплекса не приходится. Поэтому Россия в тлеющем режиме может восстанавливать технику, доставшуюся ей в наследство от Советского Союза, – рассказал Грабский.

По словам эксперта, не лучше в РФ ситуация с изготовлением новых танков. К примеру, российская корпорация Уралвагонзавод может изготовить максимум 20 танков в месяц, плюс 60 восстановить (это 80 танков в месяц).

– А если мы посмотрим на сводки потерь, Россия теряет в месяц до 150 танков, – уточнил Грабский.

Как подчеркнул эксперт, это свидетельствует о том, что потенциал РФ, несмотря на значительный ресурс, недостаточен для наращивания боевых возможностей российских войск на фронте в Украине.

– Мы уже слышим и о применении артиллерии, которая выпускалась еще во время Второй мировой войны, и о БТР 50-й модели, и о другой достаточно устаревшей технике, которая используется. Я уже молчу о возможностях средств связи, телекоммуникации, управления и других видах вооружения. То есть мы сражаемся сейчас, по сути, с архаической армией ХХ века, — проинформировал Грабский.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали более 3,4 тыс. российских танков и 158 тыс. личного состава армии РФ.

Источник: FREEДОМ