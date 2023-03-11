Март, 11 в 8:13

За последние сутки ВСУ уничтожили еще 1 010 российских оккупантов, а в целом с начала полномасштабного вторжения потери врага в живой силе достигли около 158 тыс. убитыми.

Об этом сообщает Генштаб утром 11 марта.

Среди уничтоженной за вчерашний день вражеской техники — 10 танков, 20 боевых бронированных машин, восемь артсистем, один беспилотник и т. п.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 11 марта 2023-го:

личный состав — около 158 000 (+1 010) человек ликвидировано;

танки — 3 458 (+10);

боевые бронированные машины — 6 762 (+20);

артиллерийские системы — 2 483 (+8);

РСЗВ — 493 (+2);

средства ПВО — 257 (+1);

самолеты — 304;

вертолеты — 289;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 108 (+1);

крылатые ракеты — 907;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 344 (+7);

специальная техника — 242 (+2).

По данным Генштаба, за сутки украинские воины отбили более 100 атак российских оккупантов на пяти направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.

Также наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения войск РФ и позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Фото: ГУР