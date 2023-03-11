Потери России в войне против Украины достигли 158 тыс. убитыми
За последние сутки ВСУ уничтожили еще 1 010 российских оккупантов, а в целом с начала полномасштабного вторжения потери врага в живой силе достигли около 158 тыс. убитыми.
Об этом сообщает Генштаб утром 11 марта.
Среди уничтоженной за вчерашний день вражеской техники — 10 танков, 20 боевых бронированных машин, восемь артсистем, один беспилотник и т. п.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 11 марта 2023-го:
- личный состав — около 158 000 (+1 010) человек ликвидировано;
- танки — 3 458 (+10);
- боевые бронированные машины — 6 762 (+20);
- артиллерийские системы — 2 483 (+8);
- РСЗВ — 493 (+2);
- средства ПВО — 257 (+1);
- самолеты — 304;
- вертолеты — 289;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 108 (+1);
- крылатые ракеты — 907;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 344 (+7);
- специальная техника — 242 (+2).
По данным Генштаба, за сутки украинские воины отбили более 100 атак российских оккупантов на пяти направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.
Также наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения войск РФ и позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
Фото: ГУР