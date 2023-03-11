Март, 11 в 17:25

Страна-агрессор Россия просчиталась с трехдневным блицкригом в Украине и теперь исчерпывает запасы вооружения, которые накапливала в течение десятков лет.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

– Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливались десятилетиями. Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутизацию, — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что коррумпированная российская экономика не может обеспечить нужды армии РФ в полномасштабной войне против Украины. Поэтому все, что остается агрессору – искать какую-то помощь за границей.

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– Внешняя помощь для террористической России – первоочередной вопрос, – отметил Данилов.

росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної росії – питання першочергової ваги. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 11, 2023

Недавно руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что Иран сейчас фактически единственная страна, от которой РФ получает более-менее серьезное вооружение (например, дроны-камикадзе Shahed). По его словам, агрессор испытывает значительные проблемы с вооружением, а потому пытается приобрести его через третьи страны.

По данным разведки, Россия исчерпывает запасы многих видов ракет: они находятся на критически низком уровне. К примеру, у агрессора осталось лишь 7% крылатых ракет Калибр.