РФ втрачає в Україні більше танків, ніж здатна виготовити та відремонтувати – Грабський
Країна-агресор Росія ще має на озброєнні понад 12 тис. танків. Проте далеко не всі вони перебувають у робочому стані.
Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДOM.
– Згідно з відкритими джерелами, Росія має зараз 12 566 танків. Але потенційно вона може використовувати, м’яко кажучи, не всі танки, незначну частину цих танків, – зазначив експерт.
Грабський пояснив, що значну кількість російських танків ще потрібно ремонтувати, щоб привести в боєздатний стан. Однак західні санкції проти РФ та заборона на імпорт деталей роблять свою справу.
Наприклад, Росія використовує багато імпортних верстатів для відновлення техніки. Ці верстати також потребують ремонту й технічного обслуговування, а без західних деталей це не так легко зробити.
– Цих запчастин немає, тому говорити про якісне і кількісне нарощування бойових можливостей військово-промислового комплексу не доводиться. Тому Росія в режимі жевріння може відновлювати техніку, яка дісталася їй у спадок від Радянського Союзу, – розповів Грабський.
За словами експерта, не кращою в РФ є ситуація з виготовленням нових танків. Наприклад, російська корпорація Уралвагонзавод може виготовити максимум 20 танків на місяць, плюс 60 відновити (це 80 танків на місяць).
– А якщо ми подивимося на зведення втрат, Росія втрачає на місяць до 150 танків, – уточнив Грабський.
Як наголосив експерт, це свідчить про те, що потенціалу РФ, попри значний ресурс, недостатньо для нарощування бойових можливостей російських військ на фронті в Україні.
– Ми вже чуємо і про застосування артилерії, яка випускалася ще протягом Другої світової війни, і про БТР 50-ї моделі, і про іншу досить застарілу техніку, яка використовується. Я вже мовчу про можливості засобів зв’язку, телекомунікації, управління та інші види озброєння. Тобто ми воюємо зараз, по суті, з архаїчною армією ХХ століття, – поінформував Грабський.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували понад 3,4 тис. російських танків та 158 тис. особового складу армії РФ.
Джерело: FREEДОМ