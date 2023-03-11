Березень, 11 в 18:37

Країна-агресор Росія ще має на озброєнні понад 12 тис. танків. Проте далеко не всі вони перебувають у робочому стані.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДOM.

– Згідно з відкритими джерелами, Росія має зараз 12 566 танків. Але потенційно вона може використовувати, м’яко кажучи, не всі танки, незначну частину цих танків, – зазначив експерт.

Грабський пояснив, що значну кількість російських танків ще потрібно ремонтувати, щоб привести в боєздатний стан. Однак західні санкції проти РФ та заборона на імпорт деталей роблять свою справу.

Зараз дивляться

Наприклад, Росія використовує багато імпортних верстатів для відновлення техніки. Ці верстати також потребують ремонту й технічного обслуговування, а без західних деталей це не так легко зробити.

– Цих запчастин немає, тому говорити про якісне і кількісне нарощування бойових можливостей військово-промислового комплексу не доводиться. Тому Росія в режимі жевріння може відновлювати техніку, яка дісталася їй у спадок від Радянського Союзу, – розповів Грабський.

За словами експерта, не кращою в РФ є ситуація з виготовленням нових танків. Наприклад, російська корпорація Уралвагонзавод може виготовити максимум 20 танків на місяць, плюс 60 відновити (це 80 танків на місяць).

– А якщо ми подивимося на зведення втрат, Росія втрачає на місяць до 150 танків, – уточнив Грабський.

Як наголосив експерт, це свідчить про те, що потенціалу РФ, попри значний ресурс, недостатньо для нарощування бойових можливостей російських військ на фронті в Україні.

– Ми вже чуємо і про застосування артилерії, яка випускалася ще протягом Другої світової війни, і про БТР 50-ї моделі, і про іншу досить застарілу техніку, яка використовується. Я вже мовчу про можливості засобів зв’язку, телекомунікації, управління та інші види озброєння. Тобто ми воюємо зараз, по суті, з архаїчною армією ХХ століття, – поінформував Грабський.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували понад 3,4 тис. російських танків та 158 тис. особового складу армії РФ.

Джерело: FREEДОМ