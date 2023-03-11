Березень, 11 в 17:25

Країна-агресор Росія прорахувалася із триденним бліцкригом в Україні і тепер вичерпує запаси озброєння, які накопичувала протягом десятків років.

Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

– Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалися десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію, – наголосив Данілов.

Він додав, що корумпована російська економіка неспроможна забезпечити потреби армії РФ у повномасштабній війні проти України. Тож усе, що залишається агресору, – шукати якусь допомогу за кордоном.

Зараз дивляться

– Зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги, – зазначив Данілов.

росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної росії – питання першочергової ваги. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 11, 2023

Нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов розповідав, що Іран зараз фактично є єдиною країною, від якої РФ отримує більш-менш серйозне озброєння (наприклад, дрони-камікадзе Shahed). За його словами, агресор має значні проблеми з озброєнням, а тому намагається придбати його через треті країни.

За даними розвідки, Росія вичерпує запаси багатьох видів ракет: вони перебувають на критично низькому рівні. Наприклад, у агресора залишилося лише 7% крилатих ракет Калібр.