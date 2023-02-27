Не вижу никаких признаков: Буданов о поставках оружия Китаем для РФ
Пока что нет никаких признаков того, что Китай согласится на поставку оружия в Россию для его использования в полномасштабной войне против Украины.
Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.
– По состоянию на сейчас не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России… Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи… Фактов таких я не вижу, – подчеркнул Буданов.
Он уточнил, что Иран фактически единственная страна, от которой Россия сейчас получает более-менее серьезное вооружение.
Буданов также прокомментировал информацию о поставках оружия из Северной Кореи в РФ, которую, в частности, озвучивал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По словам руководителя ГУР, у украинской разведки пока нет подтверждений этому.
– Ни одного нет случая, когда мы бы зафиксировали, что какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, вот оно здесь было использовано. Возможно, еще мы этого просто не видели или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды… По сути Россия в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас, – отметил Буданов.
Он объяснил, что страна-агрессор имеет значительные проблемы с вооружением, а потому пытается купить “где угодно и что угодно”. Надежды Москвы на Сербию оказались напрасными, поскольку эта страна отказала в поставках оружия.
Сейчас РФ пытается приобрести вооружение через третьи страны, в частности через Мьянму.
– Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится – увидим со временем, – заявил Буданов.
В последнее время западные официальные лица выражали обеспокоенность тем, что Китай может оказать РФ военную помощь. Об этом, в частности, заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.
В Белом доме предупредили, что Китай заплатит реальную цену за поддержку войны РФ против Украины.
В НАТО также заявляли о признаках того, что Пекин рассматривает поставки военной помощи РФ.
В Министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, уверяли, что Пекин не осуществляет продажу оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам.