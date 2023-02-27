Февраль, 27 в 17:17

Пока что нет никаких признаков того, что Китай согласится на поставку оружия в Россию для его использования в полномасштабной войне против Украины.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

– По состоянию на сейчас не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России… Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи… Фактов таких я не вижу, – подчеркнул Буданов.

Он уточнил, что Иран фактически единственная страна, от которой Россия сейчас получает более-менее серьезное вооружение.

Сейчас смотрят

Буданов также прокомментировал информацию о поставках оружия из Северной Кореи в РФ, которую, в частности, озвучивал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По словам руководителя ГУР, у украинской разведки пока нет подтверждений этому.

– Ни одного нет случая, когда мы бы зафиксировали, что какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, вот оно здесь было использовано. Возможно, еще мы этого просто не видели или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды… По сути Россия в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас, – отметил Буданов.

Он объяснил, что страна-агрессор имеет значительные проблемы с вооружением, а потому пытается купить “где угодно и что угодно”. Надежды Москвы на Сербию оказались напрасными, поскольку эта страна отказала в поставках оружия.

Сейчас РФ пытается приобрести вооружение через третьи страны, в частности через Мьянму.

– Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится – увидим со временем, – заявил Буданов.

В последнее время западные официальные лица выражали обеспокоенность тем, что Китай может оказать РФ военную помощь. Об этом, в частности, заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Белом доме предупредили, что Китай заплатит реальную цену за поддержку войны РФ против Украины.

В НАТО также заявляли о признаках того, что Пекин рассматривает поставки военной помощи РФ.

В Министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, уверяли, что Пекин не осуществляет продажу оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам.