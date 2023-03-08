Март, 08 в 20:05

Ситуация в Бахмуте Донецкой области достигла наивысшего уровня напряжения. Силы российских оккупантов располагаются на флангах, враг пытается “замкнуть кольцо” вокруг города.

Несмотря на постоянные атаки врага, украинские военные держат оборону и ведут городские бои.

Что известно о ситуации вокруг Бахмута, потерях россиян и эвакуации местных жителей — читайте далее в материале.

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Бои за Бахмут — что известно

Бои за Бахмут начались в мае 2022 года, когда бойцы ЧВК Вагнера и регулярные войска РФ смогли прорвать украинскую оборону в Попасной (25 км на восток) и продвинуться западнее.

Тогда ВСУ были вынуждены отступить с так называемой Светлодарской дуги (выступ на участке между Бахмутом и Дебальцево, который украинцы удерживали с 2015 года). Таким образом в начале лета прошлого года линия фронта “выровнялась” фактически до окраин Бахмута.

Последние месяцы россияне сосредотачивают свои силы на том, чтобы обрезать пути снабжения украинского гарнизона в городе.

Частично им это удалось после того, как Силы обороны Украины отошли от Соледара (10 км к северу от Бахмута) в конце января, а оккупанты смогли прорваться к северным окраинам Бахмута.

За январь-февраль им удалось перерезать две из трех основных дорог — в Северск и Славянск.

В то же время критически важная дорога для поставки оружия — из Бахмута в Константиновку — находится под контролем украинцев.

Сейчас вокруг Бахмута сосредоточены бойцы ЧВК Вагнера, 57-й отдельной мотострелковой бригады РФ, а также 217-й парашютно-десантный полк из состава 98-й ПДД.

Потери в боях за Бахмут

Точные потери с обеих сторон пока неизвестны, поскольку ситуация вокруг Бахмута постоянно меняется.

По оценкам западных чиновников, в боях за город Россия потеряла убитыми и ранеными от 20 до 30 тыс. военных.

Четкой цифры украинских потерь чиновники не назвали, однако отметили, что они “значительно меньше”.

— Уровень смертности у Вагнера значительно выше, чем в российских вооруженных силах. Бахмут не был успешным для россиян. Там мы наблюдаем действительно ужасный уровень российских потерь за очень минимальную территориальную выгоду, и российская армия действительно в плохом состоянии, — заявил западный чиновник, цитирует The i Paper.

Разведка НАТО сообщала, что на каждого украинского солдата, погибшего при обороне Бахмута, российские войска потеряли не менее пятерых. Такое соотношение является информированной оценкой, основанной на разведданных.

Защищая Бахмут, свои жизни отдают одни из лучших украинских защитников. 7 марта стало известно о смерти бойца 67 отдельной механизированной бригады Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

В ожесточенных боях за город также погиб танковый экипаж 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр Сухопутных войск ВСУ — Андрей Мельник (водитель-механик), Виталий Кобец (командир экипажа с позывным Тяпа) и Сергей Леонтьев (наводчик).

Почему ВСУ важно удерживать Бахмут

Удержание Бахмута является важным тактическим решением для Украины, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Если украинская армия отступит, российским оккупантам откроется дорога для захвата других ключевых населенных пунктов на Донецком направлении.

— Мы понимаем, что Бахмут — это город, который находится в осаде. Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, на Славянск, для россиян будет открыта дорога в другие города Украины на Донецком направлении, — сказал он в интервью CNN.

Зеленский отметил, что сейчас России нужна хоть какая-то маленькая победа, чтобы мобилизовать свое общество.

Высшее военное руководство Украины ситуацию в Бахмуте держит “на пульсе”. Вчера вопрос боев за город главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с высшими военачальниками из США, Великобритании и Польши.

А 6 марта на заседании Ставки Залужный и командующий Восточной группировки войск Сырский на заседании высказались за продолжение обороны Бахмута и усиление позиций. Президент сообщил, что военные в городе получат помощь.

Читайте На Ставке Залужный и Сырский высказались за усиление наших позиций в Бахмуте

Прогнозы экспертов по Бахмуту

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российским войскам не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута.

Отмечается, что в случае захвата города российское наступление в этом регионе достигнет кульминации, поскольку из-за нехватки возможностей им придется выбирать между двумя направлениями наступления: либо в сторону Константиновки, либо в направлении Славянска и Краматорска.

Кроме этого, эксперты ISW считают, что борьба Украины за Бахмут “стала стратегически важной из-за текущего состава российских сил”, который там сложился. В частности, речь идет о необходимости уничтожения бойцов ЧВК Вагнера.

— Бахмутская битва может, по сути, сильно деградировать лучшие силы группы Вагнера, лишив Россию некоторых из ее самых эффективных и самых трудных для замены ударных войск, — считают специалисты.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что в случае захвата Бахмута РФ не будет продвигаться дальше, ведь находится на решающем этапе исчерпания сил в Донецкой области.

— Если мы говорим о Славянске и Краматорске, то там еще не менее 20 км линии обороны. Говорить, что враг имеет потенциал, чтобы после захвата Бахмута продвигаться дальше — переоценка возможностей РФ на текущем этапе. Я думаю, сейчас все усилия врага на пяти направлениях первой фазы наступления на Донбассе, которая началась 8 февраля, находятся в решающей фазе с точки зрения исчерпания возможностей российских сил, — сказал он в эфире Эспрессо.

На Западе придерживаются мнения, что оборона Бахмута может продолжаться еще месяц.

Чиновники подчеркнули, что Украина все еще может перебрасывать войска в Бахмут, а также вывести их из города.

— Это вполне может продолжаться еще месяц, или украинцы могут принять решение уйти в течение недели. Они могли бы отойти для подготовки оборонительных рубежей, которые имеют к западу от Бахмута, — сообщает CNN со ссылкой на неназванных западных официальных лиц.

Официальные лица считают, что ВСУ очень хорошо умеют отступать, когда чувствуют, что это необходимо.

Эвакуация из Бахмута и почему жители до сих пор остаются в городе

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, сейчас в Бахмуте остаются менее 4 тыс. человек и минимум 38 детей.

95% жителей были эвакуированы. До начала полномасштабной войны в городе проживало более 70 тыс. человек, из которых 12 тыс. — дети.

В Минреинтеграции напоминают, что есть специальные эвакуационные группы и бронетранспорт.

— Люди не выезжают из-за боевых действий и информационного вакуума. Там сложно со связью, и люди находятся в стрессовом состоянии, которое обусловлено плотными обстрелами. Они не оценивают реальную угрозу, которая есть для гражданских, — сказала Ирина Верещук.

Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сообщал, что эвакуация из Бахмута замедлилась. По его словам, ежедневно из города эвакуируют по 5-10 человек. В то же время на пике эвакуации город покидали до 600 человек.

Большинство людей трудно убедить эвакуироваться, поскольку они “боятся, что им некуда ехать и не с кем ехать”.

Во вторник, 7 марта, Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Сейчас под критерии такой эвакуации подпадает только Бахмут.

Отныне основанием для обязательного выезда ребенка является решение областных военных администраций, согласованное с военным командованием и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Обязательная эвакуация в принудительном порядке детей будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, лица, которое их заменяет, или другого законного представителя.

Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается.