Сырский о боях за Бахмут: Весеннее контрнаступление не за горами, нужно выиграть время
Украинские военные, обороняющие город Бахмут (Донецкая область), выполняют ряд задач, в частности, не дают российским оккупантам продвинуться вперед.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.
Так, украинские воины дают достойный отпор армии РФ и продолжают удерживать город.
Как объяснил Сырский, силы и ресурсы, привлеченные к обороне Бахмута, не позволяют врагу реализовать его замысел, ломают планы РФ, а также заставляют оккупантов отказаться от продвижения вперед.
Кроме того, украинские защитники истощают войска РФ, тем самым давая время на подготовку весеннего контрнаступления ВСУ.
– Настоящие герои сейчас – это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт и, не жалея ни себя, ни врага, наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами, — подчеркнул Сырский.
Как уточнили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, генерал находится на важнейших участках фронта на Востоке Украины. Сырский контролирует оперативную обстановку на фронте, а также принимает меры по удержанию Бахмута под контролем Украины.
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Фото: Сухопутные войска ВСУ