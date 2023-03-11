Март, 11 в 12:00

Украинские военные, обороняющие город Бахмут (Донецкая область), выполняют ряд задач, в частности, не дают российским оккупантам продвинуться вперед.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Так, украинские воины дают достойный отпор армии РФ и продолжают удерживать город.

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Как объяснил Сырский, силы и ресурсы, привлеченные к обороне Бахмута, не позволяют врагу реализовать его замысел, ломают планы РФ, а также заставляют оккупантов отказаться от продвижения вперед.

Кроме того, украинские защитники истощают войска РФ, тем самым давая время на подготовку весеннего контрнаступления ВСУ.

– Настоящие герои сейчас – это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт и, не жалея ни себя, ни врага, наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами, — подчеркнул Сырский.

Сырский о боях за Бахмут: Весеннее контрнаступление не за горами, нужно выиграть время / 7 фотографий

Как уточнили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, генерал находится на важнейших участках фронта на Востоке Украины. Сырский контролирует оперативную обстановку на фронте, а также принимает меры по удержанию Бахмута под контролем Украины.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Фото: Сухопутные войска ВСУ