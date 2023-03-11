Березень, 11 в 15:25

Протягом доби в районі міста Бахмут (Донецька область) сталося понад 20 боєзіткнень між українськими захисниками та окупантами. Ситуація залишається напруженою.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Так, за останню добу війська РФ на Бахмутському напрямку 157 разів обстріляв українські позиції з різних видів артилерії та реактивних систем залпового вогню. Відбулося 53 боєзіткнення.

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– 16 разів (ворог, – Ред.) обстріляв лише сам Бахмут, і відбулося 23 боєзіткнення в районі самого міста, – зазначив Череватий.

Під час боїв був ліквідований 221 окупант, ще 314 зазнали поранень.

Череватий запевнив, що військове командування робить все, щоб захисники Бахмута мали необхідні боєприпаси, амуніцію, медикаменти, їжу, а також могли звідти переправляти поранених для лікування.

Коментуючи великі втрати ПВК Вагнера в районі Бахмута, речник спрогнозував, що місто стане точкою, де ця приватна військова компанія буде повністю знищена. За словами Череватого, найманці ПВК “на шляху до цього”.

– Найімовірніше, Бахмут стане тією точкою, де вони будуть знищені, – наголосив він.

Череватий пояснив, що на першому етапі українські війська фактично знищили “той Вагнер, який створювався як ПВК”, куди набирали спецпризначенців з досвідом. До повномасштабної війни в Україні ці найманці виконували для російських спецслужб і для тіньових бізнесменів РФ (таких як Євген Пригожин) завдання в гарячих точках.

Після втрат на фронті до ПВК Вагнера почали вербувати ув’язнених. Як зазначив Череватий, більшість із них “цієї зими фактично були знищені”.

Зараз певна частина “вагнерівців” ще перебувають в районі Бахмута. Але з огляду на дуже великі втрати під час штурмових дій командування РФ посилило їх повітряно-десантними підрозділами.

– Якщо така динаміка збережеться, я думаю, що є великий шанс їх (найманців ПВК Вагнера, – Ред.) позбутися завдяки героїзму та професіоналізму наших військових, – додав Череватий.

Коментуючи втрати військ РФ у бронетехніці за останню добу, речник розповів, що окупанти стали її частіше залучати на Лимансько-Куп’янському відтинку фронту. Тож українські військові нищать там цю ворожу бронетехніку.

Як відомо, 6 березня під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, яку збирав президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції в Бахмуті.

За словами генерала Сирського, українські військові, які захищають місто, не дають військам РФ просунутися вперед, виснажують їх і дають час на підготовку до весняного контрнаступу ЗСУ.