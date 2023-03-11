Березень, 11 в 8:13

За останню добу ЗСУ знищили ще 1 010 російських окупантів, а загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули близько 158 тис. вбитими.

Про це повідомляє Генштаб вранці 11 березня.

Серед знищеної за попередній день ворожої техніки – 10 танків, 20 бойових броньованих машин, вісім артсистем, один безпілотник тощо.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 11 березня 2023-го:

особовий склад ‒ близько 158 000 (+1 010) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 458 (+10);

бойові броньовані машини ‒ 6 762 (+20);

артилерійські системи – 2 483 (+8);

РСЗВ – 493 (+2);

засоби ППО ‒ 257 (+1);

літаки – 304;

гелікоптери – 289;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 108 (+1);

крилаті ракети ‒ 907;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 344 (+7);

спеціальна техніка ‒ 242 (+2).

За даними Генштабу, за добу українські воїни відбили понад 100 атак російських окупантів на п’яти напрямках – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському.

Також наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження військ РФ і позиціях зенітно-ракетного комплексу противника.

Фото: ГУР