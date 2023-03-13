Монахи УПЦ МП отказались покинуть Киево-Печерскую лавру

Март, 13 в 18:09

Наместник Свято-Успенского монастыря, митрополит Павел заявил, священнослужители УПЦ МП не собираются покидать территорию Киево-Печерской лавры.

Видеообращение настоятеля опубликовали на сайте лавры.

– Это собственность церкви, была и остается. Мы не против государства, мы за государство, но так не может быть. Мы не намерены выселяться и не будем, — сказал он.

Митрополит Павел, подчеркнул, что до последнего будет отстаивать права своей церкви.

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В свою очередь, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий заявил, что нет законных оснований для выселения монахов.

– Не дали никаких законных оснований, что монахи должны выселиться из лавры. Я верю, надеюсь, что молитвы Киево-Печерских, Господь поможет, чтобы эта святыня была в нашей украинской канонической православной церкви, — сказал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

Видеообращение настоятель решил записать после того, как 13 марта в храм пришла комиссия из Министерства культуры и СБУ.

Ранее, митрополит УПЦ МП Павел (настоящее имя Петр Лебедь) во время своей проповеди перед прихожанами выразил возмущение из-за решения Заповедника Киево-Печерская лавра разорвать контракт с религиозной организацией.

Напомним, 10 марта стало известно, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания Лавры до 29 марта.

Фото: скриншот с видео