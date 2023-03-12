Виселення УПЦ МП з Лаври: митрополит Павло на проповіді лаяв ПЦУ та владу, пообіцявши боротися

Березень, 12 в 19:04

Митрополит УПЦ МП Павло (справжнє ім’я Петро Лебідь) під час своєї проповіді перед прихожанами висловив обурення через рішення Заповідника Києво-Печерська лавра розірвати контракт з релігійною організацією.

Своє звернення архієрей УПЦ МП зробив російською мовою. У ньому він у дещо різкій формі пообіцяв боротися “до послєднєго”.

Священнослужитель під час промови назвав Православну церкву України “осквернітєлямі” та “поносітєлямі”. А українська влада на чолі з президентом Зеленським, за словами митрополита Павла, – “нащадки гонителів церкви та онуки революції”.

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— Якщо поносять церкву, то поносять Христа. Якщо поносять церкву, то поносять тих, хто ходить до церкви, – висловив, зокрема, таку цитату настоятель.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра зобов’язав представників УПЦ МП залишити територію та будівлі Лаври до 29 березня.

Це означає, що представники УПЦ МП мають звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника, до вказаної дати поточного року.

Того ж дня очільник МКІП Олександр Ткаченко повідомив, що з 11 березня працюватимуть робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.