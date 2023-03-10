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Факти / Україна / Суспільство

Виселитися до 29 березня! Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду з УПЦ МП

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
лавра Київ
Фото: Unsplash

Українська православна церква (МП) у п’ятницю на своєму сайті поширила документ-попередження від заповідника Києво-Печерська лавра про розірвання з ними договору про оренду території та будівель заповідника з 29 березня.

У повідомленні зазначається, що за договором, укладеним 19 липня 2013 року, чоловічий монастир УПЦ МП мав право безоплатно користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Документ констатує, що указом президента та постановою Кабміну була створена міжвідомча робоча група, яка  встановила порушення монастирем умов про використання безплатно наданого державного майна.

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— Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 №06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03.2023 року, – йдеться у попередженні.

Керівник інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент у коментарі BBC Україна назвав це провокацією.

Тож до 29 березня УПЦ МП необхідно звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника. Зокрема, це стосується Нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир.

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Перед Новим роком заповідник Києво-Печерська лавра повідомив УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує договір на її користування Успенським собором. Намісник лаври звертався до президента з проханням не забирати в УПЦ (МП) ці споруди.

5 січня МКІП повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву остаточно повернули у користування держави.

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