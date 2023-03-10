Виселитися до 29 березня! Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду з УПЦ МП

Березень, 10 в 18:34

Українська православна церква (МП) у п’ятницю на своєму сайті поширила документ-попередження від заповідника Києво-Печерська лавра про розірвання з ними договору про оренду території та будівель заповідника з 29 березня.

У повідомленні зазначається, що за договором, укладеним 19 липня 2013 року, чоловічий монастир УПЦ МП мав право безоплатно користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Документ констатує, що указом президента та постановою Кабміну була створена міжвідомча робоча група, яка встановила порушення монастирем умов про використання безплатно наданого державного майна.

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— Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 №06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03.2023 року, – йдеться у попередженні.

Керівник інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент у коментарі BBC Україна назвав це провокацією.

Тож до 29 березня УПЦ МП необхідно звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника. Зокрема, це стосується Нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир.

Перед Новим роком заповідник Києво-Печерська лавра повідомив УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує договір на її користування Успенським собором. Намісник лаври звертався до президента з проханням не забирати в УПЦ (МП) ці споруди.

5 січня МКІП повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву остаточно повернули у користування держави.