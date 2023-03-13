Ченці УПЦ МП відмовилися покинути Києво-Печерську лавру

Березень, 13 в 18:09

Намісник Свято-Успенського монастиря, митрополит Павло заявив, що священнослужителі УПЦ МП не збираються покидати територію Києво-Печерської лаври, яку вони займають.

Відеозвернення настоятеля опублікували на сайті лаври.

– Це є власність церкви, була і лишається. Ми не проти держави, ми за державу, але ж так не може бути. Ми не збираємося виселятися і не будемо, – сказав він.

Митрополит Павло, наголосив, що до останнього буде відстоювати права своєї церкви.

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Своєю чергою, митрополит Вінницький і Барський Варсонофій заявив, що немає законних підстав для виселення монахів.

– Не дали ніяких законних підстав, що монахи повиннні виселитися з лаври. Я вірю, надіюся, що молитви Києво-Печерських, Господь допоможе, щоб ця святиня була в нашій українській канонічній православній церкві, – сказав митрополит Вінницький і Барський Варсонофій.

Відеозвернення настоятель вирішив записати після того, як 13 березня до лаври прийшла комісія з Міністерства культури та СБУ.

Раніше, митрополит УПЦ МП Павло (справжнє ім’я Петро Лебідь) під час своєї проповіді перед парафіянами висловив обурення через рішення Заповідника Києво-Печерська лавра розірвати контракт з релігійною організацією.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра зобов’язав представників УПЦ МП залишити територію та будівлі Лаври до 29 березня.

Фото: скріншот з відео