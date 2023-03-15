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Факты / Україна

Участники Рамштайн подумают, как решить проблему производства боеприпасов для Украины — Остин

Валентина Чорна, редактор ленты
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Участники заседания в формате Рамштайн будут размышлять, как решить проблему производства боеприпасов для Украины.

Об этом перед началом встречи, которая проходит онлайн 15 марта, сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Он отметил, что контактная группа должна предоставить Украине все возможности для будущей борьбы, в частности запасные части и пакеты технического обслуживания для поддержки критически важных возможностей.

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Поэтому контактная группа сосредоточена на координации долгосрочного обеспечения, добавил Остин.

— Нам также необходимо найти способы получения новых поставок боеприпасов и систем ПВО в Украину. Чтобы увеличить производство боеприпасов, члены этой контактной группы собираются вместе, чтобы разработать инновационные решения проблем промышленного производства, — заявил глава Пентагона.

По словам Остина, партнеры продолжат “работать над удовлетворением потребностей Украины весной этого года и в дальнейшем”.

Кроме этого, глава Пентагона заявил, что девять стран готовы передать Украине более 150 танков Leopard. Это позволит нашему государству сформировать по меньшей мере девять танковых бригад.

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