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Остин на Рамштайн-10: Девять стран планируют передать Украине 150 танков Leopard

Валентина Летяк, редактор ленты
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Коалиция стран, которая предоставляет Украине Leopard, продолжает расти. Сейчас девять стран готовы передать более 150 танков.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в начале онлайн-заседания в формате Рамштайн.

По его словам, это позволит Украине сформировать по меньшей мере девять танковых бригад.

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Десятое заседание Контактной группа по обороне Украины в формате Рамштайн началось сегодня около 14:00 по киевскому времени в онлайн-режиме.

Два дня назад в Испании завершили обучение первые 10 украинских экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4.

Четырехнедельная подготовка проходила в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

В целом речь идет о 55 украинских военнослужащих — как профессиональных военных, так и резервистах, в возрасте от 21 до 60 лет.

Президент США Джо Байден еще 20 февраля во время визита в Киев заявил, что партнеры вместе собрали для Украины 700 танков.

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