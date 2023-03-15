Остин на Рамштайн-10: Девять стран планируют передать Украине 150 танков Leopard
Коалиция стран, которая предоставляет Украине Leopard, продолжает расти. Сейчас девять стран готовы передать более 150 танков.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в начале онлайн-заседания в формате Рамштайн.
По его словам, это позволит Украине сформировать по меньшей мере девять танковых бригад.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III virtually delivers the opening remarks during the tenth Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/VyFwygNJ4d
— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) March 15, 2023
Десятое заседание Контактной группа по обороне Украины в формате Рамштайн началось сегодня около 14:00 по киевскому времени в онлайн-режиме.
Два дня назад в Испании завершили обучение первые 10 украинских экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4.
Четырехнедельная подготовка проходила в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.
В целом речь идет о 55 украинских военнослужащих — как профессиональных военных, так и резервистах, в возрасте от 21 до 60 лет.
Президент США Джо Байден еще 20 февраля во время визита в Киев заявил, что партнеры вместе собрали для Украины 700 танков.