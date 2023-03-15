Остин на Рамштайн-10: Девять стран планируют передать Украине 150 танков Leopard

Март, 15 в 16:26

Коалиция стран, которая предоставляет Украине Leopard, продолжает расти. Сейчас девять стран готовы передать более 150 танков.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в начале онлайн-заседания в формате Рамштайн.

По его словам, это позволит Украине сформировать по меньшей мере девять танковых бригад.

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LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III virtually delivers the opening remarks during the tenth Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/VyFwygNJ4d — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) March 15, 2023

Десятое заседание Контактной группа по обороне Украины в формате Рамштайн началось сегодня около 14:00 по киевскому времени в онлайн-режиме.

Два дня назад в Испании завершили обучение первые 10 украинских экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4.

Четырехнедельная подготовка проходила в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

В целом речь идет о 55 украинских военнослужащих — как профессиональных военных, так и резервистах, в возрасте от 21 до 60 лет.

Президент США Джо Байден еще 20 февраля во время визита в Киев заявил, что партнеры вместе собрали для Украины 700 танков.