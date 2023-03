Остин на Рамштайн-10: Девять стран планируют передать Украине 150 танков Leopard

Коалиция стран, которая предоставляет Украине Leopard, продолжает расти. Сейчас девять стран готовы передать более 150 танков.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в начале онлайн-заседания в формате Рамштайн.

По его словам, это позволит Украине сформировать по меньшей мере девять танковых бригад.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III virtually delivers the opening remarks during the tenth Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/VyFwygNJ4d

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) March 15, 2023