Рамштайн-10: началась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины
Сегодня Контактная группа по обороне Украины начала десятую встречу в формате Рамштайн. На этот раз заседание проходит в онлайн-режиме.
Встречу открыл глава Пентагона Ллойд Остин.
Десятый Рамштайн начался около 14:00 по киевскому времени.
Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото со встречи. На ней также присутствуют представители Главного управления разведки Минобороны.
#Ramstein 10 begins.
This time we are meeting online.
Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023
Ранее отмечалось, что следующая 11-я встреча партнеров состоится в апреле на немецкой авиабазе к годовщине работы Контактной группы.
Накануне встречи министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Чиновники обсудили потребности Украины.