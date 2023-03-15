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Факты / Україна

Рамштайн-10: началась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
Рамштайн-10: началась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины

Сегодня Контактная группа по обороне Украины начала десятую встречу в формате Рамштайн. На этот раз заседание проходит в онлайн-режиме.

Встречу открыл глава Пентагона Ллойд Остин.

Десятый Рамштайн начался около 14:00 по киевскому времени.

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Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото со встречи. На ней также присутствуют представители Главного управления разведки Минобороны.

Ранее отмечалось, что следующая 11-я встреча партнеров состоится в апреле на немецкой авиабазе к годовщине работы Контактной группы.

Накануне встречи министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Чиновники обсудили потребности Украины.

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