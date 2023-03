Рамштайн-10: началась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины

Сегодня Контактная группа по обороне Украины начала десятую встречу в формате Рамштайн. На этот раз заседание проходит в онлайн-режиме.

Встречу открыл глава Пентагона Ллойд Остин.

Десятый Рамштайн начался около 14:00 по киевскому времени.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото со встречи. На ней также присутствуют представители Главного управления разведки Минобороны.

#Ramstein 10 begins.

This time we are meeting online.

Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023