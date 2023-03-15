Учасники Рамштайн подумають, як вирішити проблему виробництва боєприпасів для України – Остін

Березень, 15 в 17:53

Учасники засідання у форматі Рамштайн міркуватимуть, як вирішити проблему виробництва боєприпасів для України.

Про це перед початком зустрічі, що проходить онлайн 15 березня, сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зазначив, що контактна група має надати Україні всі можливості для майбутньої боротьби, зокрема запасні частини та пакети технічного обслуговування для підтримки критично важливих можливостей.

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Тому контактна група зосереджена на координації довгострокового забезпечення, додав Остін.

– Нам також необхідно знайти способи отримання нових постачань боєприпасів та систем ППО в Україну. Щоб збільшити виробництво боєприпасів, члени цієї контактної групи збираються разом, щоби розробити інноваційні рішення проблем промислового виробництва, – заявив глава Пентагону.

За словами Остіна, партнери продовжать “працювати над задоволенням потреб України навесні цього року та надалі”.

Крім цього, глава Пентагону заявив, що дев’ять країн готові передати Україні понад 150 танків Leopard. Це дозволить нашій державі сформувати щонайменше дев’ять танкових бригад.