Березень, 17 в 22:22

Деякі з посадовців НАТО оцінюють щоденні втрати окупаційних сил РФ у боях проти українських захисників у 1,5 тис. осіб. Йдеться як про вбитих, так і поранених.

Про це 17 березня журналісту The Guardian Дену Сабо розповів високопосадовець організації Північноатлантичного договору на умовах анонімності.

– Росія зазнає “1200, 1300 і навіть 1500” втрат на день у своєму нинішньому наступі, в основному в Бахмуті. Співвідношення вбитих до поранених становить один до трьох, – цитує Сабо представника НАТО.

За даними журналіста, Україна теж втрачає людей, але “на порядок менше”. Більш конкретні дані високопосадовець НАТО не навів. Зокрема, з обох сторін витрачається “кілька тисяч” снарядів щоденно, додав посадовець Північноатлантичного союзу.

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Представник НАТО не зміг відповісти, як довго триватиме битва за Бахмут.

– Лінія фронту в місті проходить вздовж річки, яка стала “зоною смерті”. Похмурі, інтенсивні бої, хоча є ознаки того, що обстріли дещо зменшуються, – цитує високопосадовця союзу Ден Сабо.

У НАТО також розповіли, що сьогодні витрати на боєприпаси в Україні наразі випереджають західне виробництво, але немає жодних ознак того, що захисники Бахмута втрачають місто. Водночас на заході Бахмута є захищене кільце пагорбів, куди українська армія може відступити в разі потреби, зазначив представник Північноатлантичного союзу.

– Контрнаступ України може бути відносно швидким, а може і не бути. Росіяни побоюються наступу на південь від Запоріжжя або на північ Луганська. Перша половина року є критично важливою для України для тренувань і нарощування потенціалу, – додав посадовець.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 17 березня російські втрати серед особового складу становили 760 осіб.