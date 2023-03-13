Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Это безвозвратно: Зеленский рассказал о потерях россиян на Бахмутском направлении

Юля Захарченко, редактор ленты
Бахмут
Фото: Getty Images

Страна-агрессор Россия несет многочисленные потери среди своих военных в боях против Украины на Бахмутском направлении. Ежедневно российские солдаты пытаются штурмовать город, однако ВСУ держат прочную оборону.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 12 марта. По его словам, только там украинские воины ликвидировали более 1,1 тыс. бойцов врага.

Сейчас смотрят

— Это безвозвратные потери России именно там, под Бахмутом. Еще по меньшей мере 1,5 тыс. санитарных вражеских потерь — это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев. Еще уничтожены десятки единиц вражеской техники. Еще сожжены российские склады боеприпасов — более 10, — отметил глава государства.

В течение последних месяцев российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в Бахмуте — только за сутки захватчики потеряли более 200 солдат РФ погибшими.

Читайте
Под Бахмутом ВСУ уничтожили такое количество россиян, которого бы хватило для наступления на Киев — эксперт

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка