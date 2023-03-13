Это безвозвратно: Зеленский рассказал о потерях россиян на Бахмутском направлении

Март, 13 в 0:59

Страна-агрессор Россия несет многочисленные потери среди своих военных в боях против Украины на Бахмутском направлении. Ежедневно российские солдаты пытаются штурмовать город, однако ВСУ держат прочную оборону.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 12 марта. По его словам, только там украинские воины ликвидировали более 1,1 тыс. бойцов врага.

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— Это безвозвратные потери России именно там, под Бахмутом. Еще по меньшей мере 1,5 тыс. санитарных вражеских потерь — это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев. Еще уничтожены десятки единиц вражеской техники. Еще сожжены российские склады боеприпасов — более 10, — отметил глава государства.

В течение последних месяцев российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в Бахмуте — только за сутки захватчики потеряли более 200 солдат РФ погибшими.