Почему Путин ездил в Мариуполь: анализ эксперта

Март, 19 в 12:53

19 марта российский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированный Мариуполь Донецкой области. Визит, который произошел после того, как Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на его арест, свидетельствует о том, что у главы Кремля уже давно все не идет по плану.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Он отмечает, что за 9 лет оккупации части Луганской и Донецкой областей Путин ни разу не посетил ни Донецк, ни Луганск.

Сейчас смотрят

— И именно сейчас этот военный преступник, под покровом ночи, появляется в Мариуполе, чтобы показать, что у него все “по плану”?… У Путина уже давно все не по плану, и если приходится идти на такой перформанс, можно только представить степень внутренней паники, — отмечает специалист.

По его словам, россияне осознают, что вскоре придется делать очередные “жесты доброй воли”.

— Осиное гнездо гудит. Гудит не только из-за осознания последствий ордеров МУС выданных и тех, что еще выдадут. Гудит и из-за осознания того, что захваченные территории им не удержать и скоро придется делать один “жест доброй воли” за другим, — говорится в сообщении.

Коваленко добавляет, что это последние гастроли диктатора.

— Причем гастроли жалкие. Без масштабной массовки, флагов, шариков, радостных толп, машущих с улиц, и прямой трансляции ведущих федеральных телеканалов. Ничтожное зрелище последних конвульсий напуганного старого суицидника, который чувствует неизбежность, — отмечает эксперт.

Утром на сайте Кремля появилось короткое сообщение, что ночью 19 марта президент РФ Владимир Путин якобы посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Источник: Александр Коваленко