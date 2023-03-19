Чому Путін їздив у Маріуполь: аналіз експерта

Березень, 19 в 12:53

19 березня російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав окупований Маріуполь на Донеччині. Візит, який стався після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на його арешт, свідчить про те, що в очільника Кремля вже давно все не йде за планом.

Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Він відмічає, що за 9 років окупації частини Луганської та Донецької областей Путін жодного разу не відвідав ні Донецьк, ні Луганськ.

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– І саме зараз цей військовий злочинець, під покровом ночі, з’являється в Маріуполі, щоб показати що? Що в нього все “за планом”?… У Путіна вже давно все не за планом, і якщо доводиться йти на такий перформанс, можна тільки уявити ступінь внутрішньої паніки, – зазначає фахівець.

За його словами, росіяни усвідомлюють, що незабаром доведеться робити чергові “жести доброї волі”.

– Осине гніздо гуде. Гуде не тільки через усвідомлення наслідків ордерів МКС виданих і тих, що ще видадуть. Гуде і через усвідомлення того, що захоплені території їм не втримати і скоро доведеться робити один “жест доброї волі” за іншим, – йдеться в повідомленні.

Коваленко додає, що це останні гастролі диктатора.

– Причому гастролі жалюгідні. Без масштабної масовки, прапорів, кульок, радісних натовпів, що махають з вулиць, і прямої трансляції провідних федеральних телеканалів. Нікчемне видовище останніх конвульсій наляканого старого суїцидника, який відчуває неминучість, – наголошує експерт.

Вранці на сайті Кремля з’явилось коротке повідомлення, що вночі 19 березня президент РФ Володимир Путін нібито відвідав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Джерело: Олександр Коваленко