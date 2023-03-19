Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Покатался на авто по городу: Путин после Крыма прилетел ночью в Мариуполь

Татьяна Забожко, редактор ленты
Путін нібито відвідав Маріуполь 19 березня 2023

Ночью 19 марта президент РФ Владимир Путин якобы посетил пока оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Краткое сообщение об этом появилось утром на сайте Кремля.

Сейчас смотрят

В пресс-службе президента РФ заявили, что Путин “осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями”.

Как сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, глава Кремля прилетел в город вертолетом из Крыма, где ему “дали покататься на авто по проспекту Мира и вдоль моря”.

– Выгуляли по филармонии, где убрали установленные ранее клетки для “трибунала над азовцами”. Провели по “потемкинской деревне” в квартале, что строит Минобороны Московии. После этого чучело увезли в Ростов. Как символически, – рассказывает детали “визита” Путина советник мэра Мариуполя.

Во время “телешоу”, отмечает Петр Андрющенко, небо было перекрыто авиацией, а в большинстве районов города была отключена мобильная связь.

– Страха нет, но это не точно, – насмехается над “визитом” Путина в Мариуполь советник городского главы.

Следует отметить, что Владимир Путин показательно “разъездился” после того, как Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на его арест по делу о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

После выдачи ордера диктатора могут арестовать на территории тех стран, которые ратифицировали Римский устав МУС.

На следующий день после новости об ордере на арест Путин совершил вояж в Крым к годовщине оккупации полуострова.

Затем ночью якобы прилетел в пока захваченный Мариуполь Донецкой области, откуда направился на совещание в командный пункт в Ростове-на-Дону, чтобы заслушать доклады главы Генштаба и ряда военачальников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Президент России, Петр Андрющенко

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка