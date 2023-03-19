Март, 19 в 8:46

Ночью 19 марта президент РФ Владимир Путин якобы посетил пока оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Краткое сообщение об этом появилось утром на сайте Кремля.

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В пресс-службе президента РФ заявили, что Путин “осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями”.

Как сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, глава Кремля прилетел в город вертолетом из Крыма, где ему “дали покататься на авто по проспекту Мира и вдоль моря”.

– Выгуляли по филармонии, где убрали установленные ранее клетки для “трибунала над азовцами”. Провели по “потемкинской деревне” в квартале, что строит Минобороны Московии. После этого чучело увезли в Ростов. Как символически, – рассказывает детали “визита” Путина советник мэра Мариуполя.

Во время “телешоу”, отмечает Петр Андрющенко, небо было перекрыто авиацией, а в большинстве районов города была отключена мобильная связь.

– Страха нет, но это не точно, – насмехается над “визитом” Путина в Мариуполь советник городского главы.

Следует отметить, что Владимир Путин показательно “разъездился” после того, как Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на его арест по делу о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

После выдачи ордера диктатора могут арестовать на территории тех стран, которые ратифицировали Римский устав МУС.

На следующий день после новости об ордере на арест Путин совершил вояж в Крым к годовщине оккупации полуострова.

Затем ночью якобы прилетел в пока захваченный Мариуполь Донецкой области, откуда направился на совещание в командный пункт в Ростове-на-Дону, чтобы заслушать доклады главы Генштаба и ряда военачальников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Президент России, Петр Андрющенко