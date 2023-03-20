Авдеевка в ближайшее время может стать вторым Бахмутом – Силы обороны

Март, 20 в 13:39

Войска РФ постоянно пытаются окружить Авдеевку, но несут потери.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский в эфире телемарафона Единые новости.

— Враг постоянно сейчас пытается окружить Авдеевку. Я согласен с британскими коллегами (отчет британской разведки. – Ред.), что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. Но на данный момент не все в порядке у российских подразделений, которые атакуют на этом направлении. Последние дни враг там использовал уже последние резервы, которые имеет, — сказал он.

По словам Дмитрашкивского, на этом направлении россияне несут большие потери как личного состава, так и техники. Только за минувшие сутки оккупанты потеряли там около трех рот личного состава.

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— Штурмы, которые происходили в направлении Авдеевки, они все однотипные. Враг атакует из одной и той же посадки и очень прогнозируемый. Именно поэтому украинским военным удается защищать свои позиции, — отметил представитель Сил обороны.

В понедельник, 20 марта, в британской разведке сообщили, что обстановка возле Авдеевки тактически похожа на ситуацию под Бахмутом.

Источник: телемарафон