Обстановка возле Авдеевки тактически похожа на ситуацию под Бахмутом — британская разведка

Март, 20 в 10:34

В последние три недели россияне постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, к северу от Донецка. Вокруг города складывается ситуация, схожая с обороной Бахмута.

Об этом пишет Минобороны Великобритании.

Указано, что под Авдеевкой в боевых действиях со стороны РФ задействован преимущественно 1 армейский корпус так называемой “ДНР”, для местных это хорошо знакомая локация.

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— Авдеевка находится на линии фронта с 2014 года, город сейчас в значительной степени разрушен. Территория Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, станет особенно удобным местом для ведения обороны по мере развития битвы, — говорится в сообщении.

В британской разведке добавляют, что тактически обстановка возле Авдеевки аналогична ситуации в большем городе Бахмут, расположенном к северу.

— Украинские военные продолжают организованную оборону города, но их пути снабжения под все большей угрозой из-за того, что российские войска пытаются их окружить, — отмечают в ведомстве.

Ранее Силы обороны сообщали, что РФ хочет захватить Авдеевку, чтобы начать штурмовые действия в районе Угледара.

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Источник: Минобороны Великобритании