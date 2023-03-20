Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом – Сили оборони

Березень, 20 в 13:39

Війська РФ постійно намагаються оточити Авдіївку, але зазнають втрат.

Про це повідомив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в етері телемарафону Єдині новини.

– Ворог постійно зараз намагається оточити Авдіївку. Я погоджуюсь з британськими колегами (звіт британської розвідки. – Ред.), що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом. Але наразі не все гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку. Останні дні ворог там використовував уже останні резерви, які має, – сказав він.

За словами Дмитрашківського, на цьому напрямку росіяни зазнають великих втрат як особового складу, так і техніки. Лише за минулу добу окупанти втратили там близько трьох рот особового складу.

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– Штурми, які відбувалися у напрямку Авдіївки, вони усі однотипні. Ворог атакує з однієї і тієї ж посадки і дуже прогнозований. Саме тому українським військовим вдається боронити свої позиції, – зазначив преставник Сил оборони.

У понеділок, 20 березня, у британській розвідці повідомили, що обстановка біля Авдіївки тактично схожа на ситуацію під Бахмутом.

Джерело: телемарафон