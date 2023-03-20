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Факты / Україна

Хорошая режиссура: разведка не имеет доказательств, что в Мариуполе был настоящий Путин

Валентина Чорна, редактор ленты
Хорошая режиссура: разведка не имеет доказательств, что в Мариуполе был настоящий Путин

Украинская разведка не имеет доказательств того, что временно оккупированный Мариуполь посетил настоящий президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

— Почему вы уверены, что это был именно Владимир Путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был Владимиром Путиным. Человек, похожий на Владимира Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах, — сказал Юсов.

Он отметил, что в экспертной среде сейчас ведутся дискуссии о том, жив ли вообще Путин.

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— Но если жив, то мы обычно видим встречи того самого Владимира Путина за длинным столом на огромном расстоянии от людей. У него дрожит одна рука и есть много других признаков, которые хорошо характеризуют самого Путина. Среди этих характерных признаков нет прогулок по вечернему Мариуполю, общения с мирными жителями во дворах, — отметил Юсов.

По словам представителя украинской разведки, “это хорошая режиссура”, а российская пропаганда умеет делать “различные постановочные сеансы”.

Напомним, что ночью 19 марта президент РФ Владимир Путин якобы посетил Мариуполь Донецкой области. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В пресс-службе президента РФ заявили, что Путин “осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями”.

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