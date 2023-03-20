Березень, 20 в 21:25

Українська розвідка не має доказів того, що тимчасово окупований Маріуполь відвідав справжній президент РФ Володимир Путін.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив представник ГУР Андрій Юсов.

– Чому ви впевнені, що це був саме Володимир Путін у Маріуполі? У нас немає жодних доказів того, що ця людина була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Володимира Путіна, дійсно зафіксований на цих кадрах, – сказав Юсов.

Він зазначив, що в експертному середовищі зараз точаться дискусії про те, чи взагалі Путін живий.

Зараз дивляться

– Але якщо живий, то ми зазвичай бачимо зустрічі того самого Володимира Путіна за довгим столом на величезній відстані від людей. У нього тремтить одна рука і є багато інших ознак, які добре характеризують самого Путіна. Серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах, – зазначив Юсов.

За словами представника української розвідки, “це хороша режисура”, а російська пропаганда вміє робити “різні постановочні сеанси”.

Нагадаємо, що вночі 19 березня президент РФ Володимир Путін нібито відвідав Маріуполь Донецької області. Про це повідомили на сайті Кремля.

У пресслужбі президента РФ заявили, що Путін “оглянув кілька об’єктів міста, а також поспілкувався з місцевими жителями”.