Командующий Объединенных сил ВСУ спрогнозировал дальнейшее развитие событий на украинском фронте в 2023 году

Март, 20 в 9:32

Россия не оставит попыток захватить всю территорию Украины, впрочем, ВСУ и в дальнейшем будут прилагать усилия для сдерживания дальнейшего продвижения оккупантов, нанося им максимальные потери в живой силе и технике.

Такое заявление сделал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев и спрогнозировал дальнейшее развитие событий на украинском фронте в 2023 году.

– В дальнейшем агрессор хочет захватить новые территории для создания буферных зон, чтобы обеспечить “безопасность” для уже “включенных в состав РФ” оккупированных территорий Украины, – сказал командующий Объединенных сил ВСУ.

По словам Наева, враг будет продолжать вести наступательные действия с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей, а на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей будет возводить оборонительные рубежи и перебрасывать мобилизованных.

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Впрочем, ВСУ будут сдерживать дальнейшее продвижение оккупантов и наносить им максимальные потери в живой силе и технике.

Кроме того, Силы обороны будут наращивать боевой потенциал для контрнаступления и освобождения оккупированных территорий.

– Действующие части и подразделения необходимо оснастить и переоснастить новейшими образцами вооружения и военной техники как собственного производства, так и производства стран-партнеров, — подчеркнул Наев.

Командующий отметил, что параллельно с поставками новейших боевых систем необходимо активно проводить подготовку личного состава с привлечением военных специалистов стран-партнеров.

Ранее мы рассказывали, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что общее весеннее наступление России приближается к своей кульминации. Оккупантам так и не удалось захватить Бахмут.