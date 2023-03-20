Березень, 20 в 10:34

В останні три тижні росіяни поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька. Навколо міста складається ситуація, схожа з обороною Бахмута.

Про це пише Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що під Авдіївкою у бойових діях з боку РФ задіяний переважно 1 армійський корпус так званої “ДНР”, для місцевих це добре знайома локація.

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– Авдіївка перебуває на лінії фронту з 2014 року, місто зараз значною мірою зруйноване. Територія Авдіївського коксохімічного заводу, найімовірніше, стане особливо зручним місцем для ведення оборони у міру розвитку битви, – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці додають, що тактично обстановка біля Авдіївки аналогічна ситуації у більшому місті Бахмут, розташованому на північ.

– Українські військові продовжують організовану оборону міста, але їхні шляхи постачання під усе більшою загрозою через те, що російські війська намагаються їх оточити, – зазначають у відомстві.

Раніше Сили оборони повідомляли, що РФ хоче захопити Авдіївку, щоб почати штурмові дії у районі Вугледара.

Джерело: Міноборони Великої Британії