Обстановка біля Авдіївки тактично схожа на ситуацію під Бахмутом – британська розвідка
В останні три тижні росіяни поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька. Навколо міста складається ситуація, схожа з обороною Бахмута.
Про це пише Міноборони Великої Британії.
Зазначено, що під Авдіївкою у бойових діях з боку РФ задіяний переважно 1 армійський корпус так званої “ДНР”, для місцевих це добре знайома локація.
– Авдіївка перебуває на лінії фронту з 2014 року, місто зараз значною мірою зруйноване. Територія Авдіївського коксохімічного заводу, найімовірніше, стане особливо зручним місцем для ведення оборони у міру розвитку битви, – йдеться у повідомленні.
У британській розвідці додають, що тактично обстановка біля Авдіївки аналогічна ситуації у більшому місті Бахмут, розташованому на північ.
– Українські військові продовжують організовану оборону міста, але їхні шляхи постачання під усе більшою загрозою через те, що російські війська намагаються їх оточити, – зазначають у відомстві.
Раніше Сили оборони повідомляли, що РФ хоче захопити Авдіївку, щоб почати штурмові дії у районі Вугледара.
Джерело: Міноборони Великої Британії