РФ хочет захватить Авдеевку, чтобы начать штурмовые действия в районе Угледара — Силы обороны

Март, 19 в 11:54

Войска РФ пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области, для них город имеет стратегическое значение.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский в эфире телемарафона.

— Враг продолжает активные действия, штурмовать Авдеевку и Марьинку. Для них стратегически важна на данный момент Авдеевка для того, чтобы начать какие-то штурмовые действия в районе Угледара, где враг обжегся не один раз, и критически необходимо окружить Авдеевку, что РФ пытается делать в течение двух недель, — сказал он.

Дмитрашкивский отметил, что в районе Угледара фиксируется спад активности оккупантов. В то же время россияне продолжают обстреливать позиции ВСУ.

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— Вчера за день он атаковал 37 раз. Ночью противник решился на четыре штурма и 122 обстрела. За вчерашний день враг потерял около трех рот личного состава, 15 единиц танков, 9 единиц БМП и другой техники в общем количестве 46 единиц, — сообщил военный.

Спикер добавил, что вся техника была уничтожена фактически в районе Спартака и Водяного, именно в этом направлении враг вчера вел активные боевые действия.

Источник: телемарафон