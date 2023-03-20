Рятівне коло, що наближає надання F-16: Чернєв про постачання Україні МіГ-29

Березень, 20 в 16:12

33 літаки МіГ-29, які Україна отримає від Польщі та Словаччини, на жаль, суттєво не посилять наше небо, проте це наближає рішення про надання винищувачів F-16.

Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив народний депутат, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

– Це рятівне коло на сьогодні, але сказати, що це й за кількістю, і за якістю значне посилення неба, я не можу, на жаль. Тому що МіГ-29 – це все ж застарілий літак, яким ми оперуємо. Партія у 33 літаки – це навіть не повітряна бригада. Але ми й за це вдячні, оскільки будь-який літак на сьогодні, навіть радянський, для нас важливий, тому що він виконує два основні завдання – як складова ППО для збивання ракет і прикриття позицій біля лінії фронту, – пояснив нардеп.

Водночас, за його словами, політичне рішення про надання Україні МіГ-29 має наблизити партнерів до необхідності постачання винищувачів F-16.

Зараз дивляться

– Логіка партнерів у тому, щоб надавати те, що вони можуть максимально ефективно передати сьогодні. Тому це перший крок в постачанні, зокрема й F-16.

Чернєв також назвав дві головні перепони для постачання сучасних літаків.

– Перша – на ринку фінальне рішення за виробником, тобто треті країни, які хочуть передати нам F-16, однак мають погодити це зі США. А ті пропонують спочатку закрити нагальні потреби – боєприпаси, артилерія, ППО. І друге питання – технічне та логістичне. Ми розуміємо, що для передання літака фізично в Україну треба мати бази ремонту, обслуговування, натренованих пілотів тощо, – наголосив політик.

Саме тому, як зазначив нардеп, цю розмову з партнерами Україна розпочала давно. Проте він впевнений, що, як і з іншим озброєнням, ці перепони вдасться подолати.

17 березня уряд Словаччини схвалив відправлення Україні 13 винищувачів МіГ-29.

МіГ-29 також передасть Польща. Відомо, що перші чотири винищувачі Україна отримає вже найближчими днями.