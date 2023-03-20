Март, 20 в 9:52

Президент России Владимир Путин 19 марта якобы посетил оккупированный Мариуполь, чтобы создать образ неуязвимости и продолжать представлять себя в качестве лидера, принимавшего участие в военных действиях.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказали, для чего российскому диктатору понадобился этот визит.

Кремль попытался представить визит Путина в оккупированную Украину как “спонтанную поездку непобедимого лидера”, который без опасений может посещать зону боевых действий.

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Оккупированный Мариуполь, захваченный с мая 2022 года, находится далеко от линии фронта, и там российские войска и оккупационные власти уже ввели строгие меры безопасности.

Путин наверняка хотел представить свой визит как ответ на ордер Международного уголовного суда на его арест.

Визит Путина в Мариуполь, вероятно, также был направлен на то, чтобы развеять давние и широко распространенные в националистическом пространстве опасения относительно возможного контрнаступления Украины на юге Украины, считают американские аналитики.

Поездка диктатора в Мариуполь, вероятно, также имел целью успокоить российское националистическое пространство относительно возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Некоторые пророссийские военные блогеры конкретно связывали визит Путина в Мариуполь с украинским контрнаступлением, предполагают эксперты Института изучения войны.

Фото: скриншот с видео