Березень, 20 в 9:52

Президент Росії Володимир Путін 19 березня нібито відвідав окупований Маріуполь, щоб створити образ невразливості й продовжувати представляти себе як лідера, який брав участь у воєнних діях.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, для чого російському диктатору знадобився цей візит.

Кремль спробував представити візит Путіна в окуповану Україну як “спонтанну поїздку непереможного лідера”, який без побоювань може відвідувати зону бойових дій.

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Окупований Маріуполь, захоплений з травня 2022 року, розташований далеко від лінії фронту, і там російські війська та окупаційна влада вже запровадили суворі заходи безпеки.

Путін напевно хотів представити свій візит як відповідь на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Візит Путіна до Маріуполя, ймовірно, також був спрямований на те, щоб розвіяти давні й широко поширені в націоналістичному просторі побоювання щодо можливого контрнаступу України на півдні України, вважають американські аналітики.

Поїздка диктатора до Маріуполя, ймовірно, також мав на меті заспокоїти російський націоналістичний простір щодо можливого контрнаступу Збройних сил України.

Деякі проросійські військові блогери конкретно пов’язували візит Путіна до Маріуполя з українським контрнаступом, припускають експерти Інституту вивчення війни.

Фото: скриншот із відео