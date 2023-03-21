Передання Україні МіГ-29 може підштовхнути партнерів до F-16 – Ігнат

Березень, 21 в 17:34

Передання Україні винищувачів МіГ-29 не змінить ситуацію “у небі”, проте може підштовхнути союзників до постачання F-16.

Таку думку висловив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

– МіГ – це розробка сімдесятих років. Постачання такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію “в небі”, але може посилити українську авіацію, – зазначив він.

За словами Ігната, заяви Польщі на Словаччини про передання МіГів є важливим психологічним фактором.

Зараз дивляться

– Це може бути кроком для того, щоб підштовхнути наших партнерів до F-16, – пояснив він.

16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчими днями Варшава передасть Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

Згодом надання нашій державі літаків схвалив уряд Словаччини. Країна відправить 13 винищувачів МіГ-29, а також два зенітно-ракетні комплекси Куб,