Березень, 23 в 14:57

Військові Збройних сил України отримали перший безпілотник вітчизняного виробництва Shark, або Акула.

Про це у Facebook розповів голова фонду Повернись живим Тарас Чмут.

Цей дрон українські розробники створили вже після повномасштабного напада Росії на Україну.

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Загалом наші військові отримають 25 таких безпілотних комплексів.

За словами Тараса Чмута, безпілотник Shark має радіус роботи до 60 км та тривалістю польоту 4 години. Він забезпечуватиме розвідку та визначення цілей для нашої артилерії і реактивних систем залпового вогню.

Військові ЗСУ отримали перший український дрон Shark / 2 фотографии

Голова фонду Повернись живим зауважив, що наразі треба зібрати кошти ще на три комплекси.

Фото: Тарас Чмут