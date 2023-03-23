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Факти / Україна

Військові ЗСУ отримали перший український дрон Shark

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Військові ЗСУ отримали перший український дрон Shark

Військові Збройних сил України отримали перший безпілотник вітчизняного виробництва Shark, або Акула.

Про це у Facebook розповів голова фонду Повернись живим Тарас Чмут.

Цей дрон українські розробники створили вже після повномасштабного напада Росії на Україну.

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Загалом наші військові отримають 25 таких безпілотних комплексів.

За словами Тараса Чмута, безпілотник Shark має радіус роботи до 60 км та тривалістю польоту 4 години. Він забезпечуватиме розвідку та визначення цілей для нашої артилерії і реактивних систем залпового вогню.

Військові ЗСУ отримали перший український дрон Shark / 2 фотографии

Голова фонду Повернись живим зауважив, що наразі треба зібрати кошти ще на три комплекси.

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Фото: Тарас Чмут

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