Март, 24 в 11:18

Суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок.

Их общая стоимость составляет более 440 млн грн. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

— Решение суда касается 6,8% акций ПАО Электрометаллургический завод Днепроспецсталь им. А.М. Кузьмина в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании. Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и металлоизделий, — говорится в сообщении.

Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства.

Сейчас смотрят

Напомним, что в конце февраля 2023 года по материалам СБУ было арестовано имущество жены Медведчука на более 5,6 млрд грн.

Следователи Службы безопасности уже сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.