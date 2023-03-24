Березень, 24 в 11:18

Суд арештував чергові активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Їхня загальна вартість становить понад 440 млн грн. Про це повідомили у Службі безпеки України.

– Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів, – йдеться у повідомленні.

Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

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Нагадаємо, що наприкінці лютого 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.