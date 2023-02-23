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Факты / Україна

Суд арестовал имущество жены Медведчука на более 5,6 млрд грн

Бедрак Виктория, редактор ленты
Оксана Марченко

По материалам СБУ суд арестовал имущество Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

Об этом сообщает СБУ.

— Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний, — говорится в сообщении.

Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке.

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Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них — киевские компании Терра-Инвест, Укркапитал и Спорт-Тур, которые жена экс-нардепа и предателя Виктора Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.

Указано, что именно они основали фирму по законам РФ, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВС РФ в оккупированном Крыму, а также платила “налоги” в российский бюджет.

Ранее Оксане Марченко и руководительнице аффилированной крымской фирмы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Сейчас по этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру Укркапитала и Спорт-Тура. Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

— Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступным схемам, — отметили правоохранители.

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Источник: СБУ
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