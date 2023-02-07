Февраль, 07 в 11:03

Оксана Марченко, супруга подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, причастна к организации ряда киевских компаний предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, вышеперечисленные компании платили российским правоохранителям якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова.

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