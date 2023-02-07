Жене Медведчука сообщили о подозрении за финансирование Росгвардии и МВД РФ
Оксана Марченко, супруга подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, причастна к организации ряда киевских компаний предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, вышеперечисленные компании платили российским правоохранителям якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова.
Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно платила налоги в российский бюджет.
Общая сумма платежей в пользу РФ составляет более 50 млн в гривневом эквиваленте.
– Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве, — рассказали в СБУ.
Затем фирма в Крыму подписала охранные договоры со структурами Росгвардии и МВД РФ.
Даже после начала полномасштабной войны компания Марченко продолжила финансировать бюджет РФ.
В ходе 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили: документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок; печати и банковские карты, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Решается вопрос о сообщении о подозрении руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме.
Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.