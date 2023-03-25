Сбивать нужно самолеты, а не бомбы: как ВСУ могут противодействовать новым вызовам

Март, 25 в 15:02

РФ начала активнее применять управляемые авиабомбы, запуская их с самолетов за 50 и более километров от границы с Украиной. Для противодействия нам нужны средства для сбивания именно вражеских бомбардировщиков.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Сбивать нужно самолеты, а не бомбы. Мы понимаем, что усиление будет. Рано или поздно приедут комплексы большого радиуса действия. Это Patriot и SAMP/T. Да, их будет немного, и понятно, что этого будет недостаточно, — подчеркнул он.

Именно поэтому, по его словам, Украина просит партнеров предоставить самолеты, которые смогут доставать российские бомбардировщики и оттеснять их подальше от наших границ.

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— Это новые вызовы в войне — все больше появляется вооружения, которое будет применяться…Поскольку бомбы типа ФАБ-500 у россиян есть в достаточном количестве. К ним просто добавляют крылья, GPS — и полетела. Их нужно лишь модернизировать. Вопрос в цене. Ракеты стоят миллионы долларов за единицу. А переделать бомбу — в разы, а, может, и в сотни раз дешевле, — объяснил Игнат.

Он напомнил, что Украина также применяет такие бомбы, но их у нас очень мало, поэтому нужно наладить их производство на Западе.

— Те бомбы, которые мы используем — это высокоточные бомбы, которые летят очень точно, они меньшей мощности, но летят так, как надо, а не так, как это делают оккупанты своими “пятисотками”, когда попадают по мирным городам, разрушают дома и т. п. Именно этим мы отличаемся от них, — добавил Игнат.

Ночью 24 марта российские войска массированно обстреляли Сумскую область из различных видов оружия. В частности, около 10 российских новейших истребителей Су-35 атаковали регион 11 управляемыми авиационными бомбами и противорадиолокационной ракетой Х-31П.