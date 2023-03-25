Збивати потрібно літаки, а не бомби: як ЗСУ можуть протидіяти новим викликам

Березень, 25 в 15:02

РФ почала активніше застосовувати керовані авіабомби, запускаючи їх з літаків за 50 і більше кілометрів від кордону з Україною. Для протидії нам потрібні засоби для збиття саме ворожих бомбардувальників.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Збивати потрібно літаки, а не бомби. Ми розуміємо, що посилення буде. Рано чи пізно приїдуть комплекси великого радіусу дії. Це Patriot і SAMP/T. Так, їх буде небагато, і зрозуміло, що цього буде недостатньо, – наголосив він.

Саме тому, за його словами, Україна просить партнерів надати літаки, які зможуть діставати російські бомбардувальники й відтісняти їх якнайдалі від наших кордонів.

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– Це нові виклики у війні – все більше з’являється озброєння, яке буде застосовуватися…Адже бомби типу ФАБ-500 у росіян є в достатній кількості. До них просто додають крила, GPS – і полетіла. Їх потрібно лише модернізувати. Питання в ціні. Ракети коштують мільйони доларів за одиницю. А переробити бомбу – в рази, а, може, й у сотні разів дешевше, – пояснив Ігнат.

Він нагадав, що Україна також застосовує такі бомби, але їх у нас дуже мало, тому необхідно налагодити їх виробництво на Заході.

– Ті бомби, які ми використовуємо – це високоточні бомби, які летять надзвичайно точно, вони меншої потужності, але летять так, як треба, а не так, як це роблять окупанти своїми “п’ятисотками”, коли влучають по мирних містах, руйнують будинки тощо. Саме цим ми відрізняємося від них, – додав Ігнат.

Вночі 24 березня російські війська масовано обстріляли Сумську область із різних видів зброї. Зокрема, близько 10 російських новітніх винищувачів Су-35 атакували регіон 11 керованими авіаційними бомбами та протирадіолокаційною ракетою Х-31П.