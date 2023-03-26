Македония может передать Украине 12 вертолетов Ми-24 – СМІ
Македонское правительство может передать Украине 12 вертолетов Ми-24.
Об этом в эфире телеканала Alsat заявила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская, сообщает издание Nezavisen.
– Генштаб Северной Македонии завершил анализ того, может ли страна предоставить Украине вертолеты Ми-24. На заседании правительства в среду вынесут предложение о принятии соответствующего решения, – говорится в сообщении.
Министр подчеркнула, что это решение не повлияет на боеспособность армии Северной Македонии.
– Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна, и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации, – сказала Петровская.
Напомним, ранее Северная Македония предоставила Украине 4 Су-25.
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Фото: Укроборонпром