Македония может передать Украине 12 вертолетов Ми-24 – СМІ

Март, 26 в 12:46

Македонское правительство может передать Украине 12 вертолетов Ми-24.

Об этом в эфире телеканала Alsat заявила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская, сообщает издание Nezavisen.

– Генштаб Северной Македонии завершил анализ того, может ли страна предоставить Украине вертолеты Ми-24. На заседании правительства в среду вынесут предложение о принятии соответствующего решения, – говорится в сообщении.

Министр подчеркнула, что это решение не повлияет на боеспособность армии Северной Македонии.

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– Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна, и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации, – сказала Петровская.

Напомним, ранее Северная Македония предоставила Украине 4 Су-25.

Ранее мы рассказывали, что бойцы ГУР получили для выполнения задач вертолеты Black Hawk.

Фото: Укроборонпром