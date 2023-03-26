Македонія може передати Україні 12 вертольотів Мі-24 – ЗМІ
Македонський уряд може передати Україні 12 вертольотів Мі-24.
Про це в ефірі телеканалу Alsat заявила міністерка оборони Північної Македонії Слав’янка Петровська, повідомляє видання Nezavisen.
– Генштаб Північної Македонії завершив аналіз того, чи може країна надати Україні вертольоти Мі-24. На засіданні уряду в середу винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення, – йдеться у повідомленні.
Міністерка підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.
– Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації, – сказала Петровська.
Нагадаємо, раніше Північна Македонія надала Україні 4 Су-25.
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Фото: Укроборонпром