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Факти / Україна

Македонія може передати Україні 12 вертольотів Мі-24 – ЗМІ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
вертоліт Мі-24ПУ1

Македонський уряд може передати Україні 12 вертольотів Мі-24. 

Про це в ефірі телеканалу Alsat заявила міністерка оборони Північної Македонії Слав’янка Петровська, повідомляє видання Nezavisen.

– Генштаб Північної Македонії завершив аналіз того, чи може країна надати Україні вертольоти Мі-24. На засіданні уряду в середу винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення, – йдеться у повідомленні. 

Міністерка підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.

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– Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації, – сказала Петровська.

Нагадаємо, раніше Північна Македонія надала Україні 4 Су-25.

Раніше ми розповідали, що бійці ГУР отримали для виконання завдань гелікоптери Black Hawk.

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Фото: Укроборонпром

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