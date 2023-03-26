Март, 26 в 13:44

Заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси свидетельствует о том, что ему страшно и он проигрывает.

Так считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Путин очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой, — написал он в Twitter.

Подоляк добавил, что президент РФ Путин снова фиксирует свое участие в совершении преступления, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.

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Путін (Рф) дуже передбачуваний.

Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою.

І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 26, 2023

Напомним, 25 марта Путин заявил, что планирует разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Лукашенко. По его словам, до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Аналитики ISW предполагают, что Путин пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.