Путін зізнається, що йому страшно: Подоляк прокоментував заяву про ядерну зброю у Білорусі
Заява російського диктатора Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі свідчить про те, що йому страшно і він програє.
Так вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
– Путін дуже передбачуваний. Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою, – написав він у Twitter.
Подоляк додав, що президент РФ Путін знову фіксує свою участь у скоєнні злочину, порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
Путін (Рф) дуже передбачуваний.
Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою.
І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 26, 2023
Нагадаємо, 25 березня Путін заявив, що планує розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Лукашенка.
За його словами, до 1 липня у Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.
Аналітики ISW припускають, що Путін намагався розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.