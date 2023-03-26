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Факти / Україна

Путін зізнається, що йому страшно: Подоляк прокоментував заяву про ядерну зброю у Білорусі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Заява російського диктатора Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі свідчить про те, що йому страшно і він програє.

Так вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Путін дуже передбачуваний. Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою, – написав він у Twitter.

Подоляк додав, що президент РФ Путін знову фіксує свою участь у скоєнні злочину, порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Нагадаємо, 25 березня Путін заявив, що планує розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Лукашенка.

За його словами, до 1 липня у Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

Аналітики ISW припускають, що Путін намагався розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

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