Март, 27 в 6:07

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку Синьковки, Белогоровки и Веселого.

Карта боевых действий в Украине на 27.03.2023

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

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Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атинское, Белополье, Волфино, Миропольское и Покровка Сумской области. На Харьковщине под огневое воздействие попали более 15 районов населенных пунктов. Среди них — Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелечья, Старица, Огирцево, Меловое, Петро-Ивановка и Редкодуб.

Осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Колодязи, Северск, Спирное и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Осуществил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них — Орехово-Васильевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности, Ольговское, Красное, Чаривне, Орехов Запорожской области; Республиканец, Одрадокаменка, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и город Херсон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.