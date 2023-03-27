На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки, Білогорівки та Веселого.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Нововасилівка, Українське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Атинське, Білопілля, Волфине, Миропільське та Покровка Сумської області. На Харківщині під вогневий вплив потрапили понад 15 районів населених пунктів. Серед них – Лобанівка, Малі Проходи, Липці, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Мілове, Петро-Іванівка та Рідкодуб.

Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки та Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед них – Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Озарянівка, Північне та Торецьк.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка. Численних ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Парасковіївка, Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Обстріляв понад 30 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Республіканець, Одрадокам’янка, Томарине, Новосілка, Ольгівка і Садове Херсонської області та місто Херсон.

Втрати РФ у війні на 27.03.2023:

особового складу ‒ близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3595 од,

бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6) од,

артилерійських систем – 2638 (+7) од,

РСЗВ – 523 (+1) од,

засобів ППО ‒ 277 од,

літаків – 305 од,

гелікоптерів – 291 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 од,

крилатих ракет ‒ 911 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 285 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 397-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

